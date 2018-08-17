В Сети появилось видео массового ДТП под Краснодаром

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео момента аварии на 72-м километре трассы "Краснодар — Ейск".

Массовое ДТП произошло 16 августа на участке, проходящем через Тимашевский район Краснодарского Края, сообщила пресс-служба краевого управления ГИБДД.

Камера видеорегистратора запечатлела столкновение на встречной полосе. После него ехавшая следом фура съехала в кювет, рассыпав на дорогу горбыль. С грузовика также слетел тент, который накрыл лобовое стекло ехавшего навстречу большегруза с полуприцепом. Его водитель не смог справиться с управлением, выехал на встречку и столкнулся с двумя габаритными и двумя легковыми машинами.

В аварии погиб один человек. Еще двое пострадали.