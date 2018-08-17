Умер водитель перевернувшегося в Геленджике джипа

КРАСНОДАР, 17 авг — РИА Новости. Водитель перевернувшегося в Геленджике джипа с пассажирами скончался, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

Накануне джип опрокинулся в овраг под Геленджиком в районе села Возрождение, пострадали семь человек, включая двоих детей. В среду СУСК по Краснодарскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, водитель транспортного средства 16 августа 2018 года скончался в результате полученной черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа, острой внутримозговой гематомы и переломов позвонков", — сообщила в пятницу пресс-служба регионального СУСК.

Как ранее отметили в ГКУ "КубаньСпас", джип упал в ущелье глубиной около 50 метров, для спасения пострадавших использовалось альпинистское снаряжение, впоследствии их транспортировали в Геленджик вертолетом.