Рейс Симферополь-Москва задержали на полтора часа из-за дебошира

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Рейс Симферополь-Москва авиакомпании "Россия" вечером в четверг был задержан на полтора часа из-за буйного пассажира, которого транспортная полиция сняла с борта, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Симферополя.

"Накануне вечерний рейс авиакомпании "Россия" FV 6148 был задержан на полтора часа из-за буйного пассажира. Полицией он был снят с рейса. После этого самолет вылетел в Москву", — сообщили в аэропорту.

Ранее в соцсетях появились фото и видео, на котором пассажиры рейса, среди которых был актер Алексей Панин. По словам пользователя, актер Алексей Панин находился в нетрезвом состоянии, разгуливал по салону и не слушался стюардов.

В аэропорту пока не подтвердили, что нарушителем общественного порядка был актер Алексей Панин.

Источник в экстренных службах Крыма сообщил РИА Новости, что Панин вместе с дочкой действительно был снят с рейса Симферополь-Москва вечером в четверг, но по его собственной просьбе.

"Действительно, рейс был задержан из-за того, что с него сняли Алексея Панина. Он был уже в самолете с дочкой перед вылетом, но сам попросил снять его. Вел себя корректно и адекватно", — сообщил источник.