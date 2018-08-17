В Чите заболела корью семья, не привитая из религиозных убеждений

ЧИТА, 17 авг — РИА Новости. Восемь человек из многодетной семьи в Чите госпитализированы с подозрением на корь в последние двое суток — они официально отказывались от вакцинации из религиозных убеждений, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист регионального минздрава Елена Веселова.

"Заболевшие — члены разных ветвей одной семьи, в которой 17 детей и есть уже внуки. Они отказываются от вакцинации из религиозных убеждений, вероисповедание своё не называют. Несколько лет назад вся их семья, живущая в одном большом доме, переболела краснухой", — сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что корь — высокозаразное заболевание, "единственное средство профилактики от неё — вакцинация, при контакте с больным человек без вакцинации заболевает с вероятностью в 100%".

По словам Веселовой, вирус кори может распространяться по вентиляционным трубам и шахтам лифтов – одновременно заболевают дети, проживающие на разных этажах дома.