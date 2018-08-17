Панин устроил дебош на борту рейса Симферополь — Москва

Актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета, вылетевшего из Симферополя в Москву, соответствующая видеозапись была опубликована в Сети.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, Панин находился в состоянии алкогольного опьянения, без разрешения ходил по салону, игнорируя требования стюардов.

В результате самолет вернулся в аэропорт Симферополя, а экипаж вызвал полицию, которая сняла дебошира с рейса.

На опубликованной в Сети записи видны возмущенные пассажиры рейса, которых успокаивает сотрудник полиции.

Надо ему вступит в ЕР и будет на свои…эээ… на своиХ самолетах летать, никого не стесняя(сь)!

Пассажиры рейса Симферополь-Москва пожаловались на пьяного дебошира. Им оказался Алексей Панин. Актёра пришлось вывести из самолёта pic.twitter.com/rSNejYWjV2 — Holycrapter (@sicksist) 16 августа 2018 г.

​Алексей Панин, наиболее известный по фильму "Жмурки", знаменит своими скандальными выходками и хулиганскими действиями. Широкий общественный резонанс вызвали несколько размещенных в Интернете видеозаписей, в том числе эротического содержания. Артист неоднократно попадал в полицию, а в марте 2018 года суд в Москве лишил его водительских прав за вождение в нетрезвом виде, а также запретил покидать территорию России из-за задолженностей по алиментам.