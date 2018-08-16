Активистку "Нового величия" Марию Дубовик отпустили под домашний арест‍

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы изменил меру пресечения на домашний арест фигурантке громкого дела об экстремистской организации "Новое величие" Марии Дубовик, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, изменить Дубовик меру пресечения на домашний арест", — огласила решение судья Юлия Рудакова. В четверг суд уже отпустил под домашний арест другую фигурантку дела – Анну Павликову.

Заседание по Дубовик началось через 30 минут после процесса, в ходе которого Павликова была переведена под домашний арест. Девушка вела себя уверенно, но выглядела уставшей.

Следователь поддержал собственное ходатайство, отметив, что основания для содержания девушки в следственном изоляторе отпали. Это связано с тем, что следствие уже опросило всех свидетелей и назначило необходимые экспертизы, посему Дубовик не сможет повлиять на них.

"Основания для сохранения Дубовик меры пресечения в виде заключения под стражей отпали", — заявил следователь, попросив суд назначить обвиняемой домашний арест.

Позже похожую позицию выразил и прокурор, сторона защиты также поддержала ходатайство следователя.

Кроме того, адвокаты Дубовик приобщили ряд поручений, направленных в суд известными политиками и правозащитниками, а также материалы, положительно характеризующую девушку, после чего попросили суд назначить местом отбывания домашнего ареста дом в Московской области, принадлежащий ее матери. По словам защитника, речь идет о жилом доме в ближнем Подмосковье, где до ареста Дубовик проживала вместе с родителями и младшим братом. Адвокаты также попросили суд разрешить девушке гулять и посещать медицинские учреждения, поскольку у нее имеются проблемы со здоровьем, в том числе серьезно портится зрение.

"За пять месяцев нахождения в СИЗО зрение Дубовик упало на две единицы. Врач настаивает, что такое падение требует обследования. Кроме того, в СИЗО было проведено обследование, которое выявило у нее опухоль неизвестного происхождения, что стало неожиданностью, в связи с этим ее перевели в больницу при СИЗО "Матросская тишина", — рассказала адвокат Татьяна Окушко, отметив, что девушке необходимо посещать медицинские учреждения, чтобы проходить обследования.

Прокурор, в отличие от следователя, возразил против прогулок и возможности посещать медицинские учреждения, поскольку, по его словам, показатели здоровья девушки не говорят о необходимости в этом.

Обеим обвиняемым суд установил срок домашнего ареста до 13 сентября. Отбывая наказание, они не смогут покидать квартиру без особых оснований, пользоваться интернетом и телефоном, кроме случаев, когда у них возникнет необходимость пообщаться с адвокатом или вызвать экстренные службы.

Десять активистов движения "Новое величие" арестовали в марте этого года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества.