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Происшествия

Активистку "Нового величия" Марию Дубовик отпустили под домашний арест‍

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(обновлено: 21:28 16.08.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтаростинПерейти в фотобанкСудебный молоток. Архивное фотоСудебный молоток. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы изменил меру пресечения на домашний арест фигурантке громкого дела об экстремистской организации "Новое величие" Марии Дубовик, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Фигурантка дела Нового величия Анна Павликова в Дорогомиловском суде Москвы
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
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"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, изменить Дубовик меру пресечения на домашний арест", — огласила решение судья Юлия Рудакова. В четверг суд уже отпустил под домашний арест другую фигурантку дела – Анну Павликову.

Заседание по Дубовик началось через 30 минут после процесса, в ходе которого Павликова была переведена под домашний арест. Девушка вела себя уверенно, но выглядела уставшей.

Следователь поддержал собственное ходатайство, отметив, что основания для содержания девушки в следственном изоляторе отпали. Это связано с тем, что следствие уже опросило всех свидетелей и назначило необходимые экспертизы, посему Дубовик не сможет повлиять на них.

"Основания для сохранения Дубовик меры пресечения в виде заключения под стражей отпали", — заявил следователь, попросив суд назначить обвиняемой домашний арест.

Позже похожую позицию выразил и прокурор, сторона защиты также поддержала ходатайство следователя.

Фигурантка дела Нового величия Анна Павликова. Архивное фото
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
СК предлагает отпустить Павликову и Дубовик под домашний арест
Кроме того, адвокаты Дубовик приобщили ряд поручений, направленных в суд известными политиками и правозащитниками, а также материалы, положительно характеризующую девушку, после чего попросили суд назначить местом отбывания домашнего ареста дом в Московской области, принадлежащий ее матери. По словам защитника, речь идет о жилом доме в ближнем Подмосковье, где до ареста Дубовик проживала вместе с родителями и младшим братом. Адвокаты также попросили суд разрешить девушке гулять и посещать медицинские учреждения, поскольку у нее имеются проблемы со здоровьем, в том числе серьезно портится зрение.

"За пять месяцев нахождения в СИЗО зрение Дубовик упало на две единицы. Врач настаивает, что такое падение требует обследования. Кроме того, в СИЗО было проведено обследование, которое выявило у нее опухоль неизвестного происхождения, что стало неожиданностью, в связи с этим ее перевели в больницу при СИЗО "Матросская тишина", — рассказала адвокат Татьяна Окушко, отметив, что девушке необходимо посещать медицинские учреждения, чтобы проходить обследования.

Прокурор, в отличие от следователя, возразил против прогулок и возможности посещать медицинские учреждения, поскольку, по его словам, показатели здоровья девушки не говорят о необходимости в этом.

Обеим обвиняемым суд установил срок домашнего ареста до 13 сентября. Отбывая наказание, они не смогут покидать квартиру без особых оснований, пользоваться интернетом и телефоном, кроме случаев, когда у них возникнет необходимость пообщаться с адвокатом или вызвать экстренные службы.

Десять активистов движения "Новое величие" арестовали в марте этого года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества.

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