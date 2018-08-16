В Ростовской области выясняют причины взрыва и гибели рабочего на шахте

ВОЛГОГРАД, 16 авг — РИА Новости. Следователи начали проверку после взрыва на шахте Обуховская в Ростовской области, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.

По данным следствия, взрыв на шахте произошел при заряжании забоя монтажной камеры лавы. Взорвались шпуровые заряды.

"В результате произошедшего погиб проходчик, 1992 года рождения, еще 5 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что информация о взрыве на шахте Обуховская в городе Зверево в экстренные службы поступила в 16.50 мск. Погиб один человек, пятеро госпитализированы.