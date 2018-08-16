В Петербурге арестовали похитивших женщину мигрантов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Две гражданки Узбекистана и гражданин Таджикистана арестованы в Петербурге за похищение из больницы женщины, ставшей жертвой группового изнасилования гражданами Узбекистана, сообщает в четверг пресс-служба городского управления Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что 4 августа четверо граждан Узбекистана в возрасте от 19 до 25 лет в состоянии алкогольного опьянения, находясь в номере гостиницы, избили женщину 1993 года рождения, затем изнасиловали и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего выбросили потерпевшую из окна 3-го этажа.

Как сообщили РИА Новости в ведомстве, все четверо подозреваемых помещены под стражу. Им предъявлены обвинения в совершении группой лиц изнасилования, насильственных действий сексуального характера и покушении на убийство. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, пострадавшая является гражданкой Узбекистана.

"Днем 7 августа 2018 года мужчина 1988 года рождения, являющийся гражданином Таджикистана, и две женщины 1983 и 1971 года рождения, являющиеся гражданами Узбекистана, одна из которых является родственницей одного из обвиняемых, привлеченных к уголовной ответственности по вышеуказанному делу, с целью оказания давления на потерпевшую проникли на территорию медицинского учреждения, где последняя проходила лечение", — говорится в сообщении ведомства.

Трое злоумышленников заставили потерпевшую подписать бумаги на выписку из больницы, после чего вопреки ее воле вывезли на каталке на улицу, погрузили в автомобиль и в бессознательном состоянии перемещали по территории Невского района города Санкт-Петербурга, а затем в течение суток удерживали в квартире дома на улице Антонова-Овсеенко, сообщает СК.

В настоящее время трое похитителей арестованы, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).