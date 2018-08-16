Активистку "Нового величия" Анну Павликову выпустили из СИЗО

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы выпустил из СИЗО под домашний арест 18-летнюю фигурантку дела об экстремистской организации "Новое величие" Анну Павликову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сегодня же суд рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении другой фигурантки этого дела — 19-летней Марии Дубовик. Позицию по обеим девушкам следствие и прокуратура внезапно изменили вчера, вскоре после того, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что в Кремле "обратили внимание на этот весьма резонансный случай".

Павликова будет находиться под домашним арестом до 13 сентября в трехкомнатной квартире родителей, где у нее есть собственная комната. Ей также запретили пользоваться интернетом и мобильным телефоном.

На заседание пришли ее родственники и друзья, два депутата Госдумы и журналисты — всего около 50 человек. Еще несколько десятков представителей СМИ в зал просто не поместилось.

Сама Павликова во время заседания выглядела очень обеспокоенной и не могла говорить громко, временами ее трясло. Тем не менее она ответила на вопросы суда и выразила готовность отбывать домашний арест у родителей.

В ходе суда следователь поддержал собственное ходатайство об изменении меры пресечения, отметив, что оснований для нахождения обвиняемой под стражей больше нет в связи с окончанием допросов свидетелей. С ним согласился и прокурор.

Адвокаты Павликовой также не возразили ходатайству следователя, представив ряд документов, положительно характеризующих Павликову. Защитники обратили внимание на то, что ухудшившееся состояние здоровья девушки не позволяет ей и далее находиться в изоляторе без угрозы жизни.

В марте в Москве арестовали десять активистов движения "Новое величие" по обвинению в организации экстремистского сообщества.

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что Павликовой и Дубовик якобы требуется срочная медицинская помощь. В столичном управлении ФСИН заявили, что девушки находятся в медсанчасти под наблюдением врачей, их состояние здоровья удовлетворительное, а в экстренной помощи нужды нет.