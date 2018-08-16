Суд на два месяца арестовал мэра Оренбурга по делу о взятке

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Суд арестовал на два месяца мэра Оренбурга Евгения Арапова, который обвиняется в получении взятки, говорится в сообщении Следственного комитета в WhatsApp.

"Сегодня по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца главе города Оренбурга Евгению Арапову, обвиняемому в получении взятки в крупном размере", — говорится в сообщении.

Во вторник мэр Оренбурга был задержан по подозрению в получении взятки в 600 тысяч рублей. По версии следствия, Арапов совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, на днях арестованным за взятки, получил от гендиректора коммерческой организации эту сумму за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. При этом 400 тысяч рублей причиталось Арапову, а 200 тысяч — Борисову. Кроме того, следователи обнаружили в рабочем сейфе Арапова 4,2 миллиона рублей, теперь следствие устанавливает их происхождение.

Обязанности мэра Оренбурга исполняет его первый заместитель Сергей Николаев. Кроме того, в региональном отделении "Единой России" на время следствия приостановили членство Арапова в партии.