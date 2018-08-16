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Суд рассмотрит иск экс-главреда Forbеs Russia о восстановлении на работе

(обновлено: 16:20 16.08.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНиколай Усков. Архивное фотоНиколай Усков. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Пресненский суд Москвы 30 августа начнет процесс по иску бывшего главного редактора русской версии Forbes Николая Ускова о восстановлении на работе и возмещении морального вреда, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Зарплата. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Иск подан к издателю русской версии Forbes — компании АО "АС РУС МЕДИА", которая входит в медиахолдинг ACMG.

"Суд назначил беседу со сторонами по иску на 30 августа", — сказал он.

В июне ACMG уволила Ускова с должности главного редактора Forbes Russia из-за "неудовлетворенностью качеством" его работы и "систематических нарушений трудовой дисциплины". В свою очередь Усков, не согласившись со своим увольнением, подал в Пресненский районный суд Москвы иск о восстановлении на работе и возмещении морального вреда.

После этого и.о. главного редактора стал Николай Мазурин, но и он вскоре был уволен после того, как, по заявлению сотрудников журнала, отказался по требованию издателя убрать из августовского номера статью о братьях Магомедовых.

Екатерина Тихомирова
© Фото : ACMG The New Media
Гендиректором компании-издателя Forbes назначена Екатерина Тихомирова
Федотов в свою очередь сообщил, что статья была снята по настоянию юристов, но журналисты Forbes назвали его утверждения не соответствующими действительности.

Как сообщали "Ведомости", Мазурин попросил прокуратуру Москвы проверить, не нарушен ли в этой ситуации закон о СМИ. Комментариями надзорного ведомства РИА Новости пока не располагает.

Позднее инициативная группа редакции из 29 сотрудников призвала руководство головного офиса американской Forbes Media вмешаться в конфликт.

Главный редактор журнала Forbes Russia Николай Усков
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Владелец Forbes в России уволил главного редактора Николая Ускова
Деловое издание Forbes Russia выпускается с 2004 года. Тираж составляет 100 тысяч экземпляров. В течение года Forbes публикует 13 крупнейших бизнес-рейтингов, самый известный из которых — "200 богатейших бизнесменов России". В октябре 2015 года издательский дом Axel Springer Russia, издающий Forbes, был приобретен издательской группой ACMG.

ACMG — международная медиагруппа, основанная в 2008 году. Входит в топ-10 крупнейших издательских домов России. В настоящий момент офисы ACMG расположены в Берлине, Милане, Москве и Париже. В России ACMG издает журналы Forbes, ForbesLife, ForbesWoman, Numéro, L'Officiel, L'Officiel Voyage, GEO, Golf Digest, SNC, PORT, OK!, GALA Биография, Interni и Objekt Russia. В Германии ACMG издает L'Officiel Hommes и L'Officiel.

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