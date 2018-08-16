Суд 17 сентября рассмотрит иск прокуратуры к НПО им. Лавочкина и адвокату

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области назначил на 17 сентября предварительные слушания по иску областной прокуратуры, требующей признать незаконным договор на оказание юридических услуг между АО "НПО им. Лавочкина" и адвокатом Игорем Третьяковым, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в арбитраж 13 августа. Генпрокуратура ранее сообщала, что в иске также заявлено требование "о взыскании с адвоката неосновательного обогащения в размере более 300 миллионов рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами".

В генпрокуратуре отметили, что основанием для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки информации о фактах неправомерного выведения денежных средств с предприятия под видом оплаты юруслуг. Было выявлено, что привлечённый адвокат никаких услуг в действительности не оказывал. Также в Генпрокуратуре добавили, что в настоящее время идет расследование уголовного дела по факту хищения средств НПО им. Лавочкина.

Третьими лицом к арбитражному процессу, как указано в карточке дела, привлечен Сергей Лемешевский, экс-гендиректор НПО, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. Бабушкинский суд Москвы 13 августа арестовал его в рамках уголовного дела.

Лемешевский вместе еще с двумя фигурантами обвиняются в хищении 330 миллионов рублей. Ему, главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Третьякову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всем им грозит до десяти лет колонии.

По версии следствия, деньги были похищены через фиктивные договоры с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". На деле юридические услуги, как считает следствие, выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.