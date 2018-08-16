В Москве экс-телеведущий расстрелял безработного из травматики

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывшего телеведущего Алексея Самсонова задержали по подозрению в стрельбе из травматического пистолета в районе шоссе Энтузиастов в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ночью 15 августа в полицию поступило сообщение о ранении человека на юго-востоке столицы, сообщил собеседник агентства. Прибывший на место происшествия наряд обнаружил 41-летнего нигде не работающего мужчину с ранениями груди, живота и паховой области, которого пришлось госпитализировать.

В больнице констатировали проникающее ранение головы, перелом лобной кости, а также множественные непроникающие ранения лобной области, груди, живота из травматического оружия.

Потерпевший написал заявление и попросил привлечь к ответственности своего обидчика. Подозреваемым оказался Алексей Самсонов — бывший ведущий телепрограммы "Ремонт по-честному" на телеканале "РЕН ТВ" и автор видеоблога о ремонте и строительстве на YouTube. Его уже задержали.

По версии следствия, телеведущий не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия".