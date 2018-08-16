В суд поступило ходатайство о мере пресечения активисткам "Нового величия"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Дорогомиловский суд Москвы поступили ходатайства следствия об изменении меры пресечения двум юным фигуранткам громкого дела об экстремистской организации "Новое величие" — Анне Павликовой и Марии Дубовик, сообщили РИА Новости в суде.

"Ходатайства в отношении Павликовой и Дубовик поступили в суд", — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что ходатайства будут рассматриваться отдельно.

Ранее в СК РФ рассказали, что 16 августа следователь ГСУ СК России по Москве выйдет в Дорогомиловский суд с ходатайством об изменении девушкам меры пресечения.

Как отмечалось в сообщении, "это решение принято с учетом данных о личностях и отсутствием оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей".

Девять активистов движения "Новое величие" были арестованы в марте этого года в Москве, их обвиняют в организации экстремистского сообщества. По информации РБК, матери обвиняемых по делу — Анны Павликовой и Марии Дубовик — записали видеообращение к президенту, где призвали прекратить преследование своих дочерей.

До этого в СМИ появились сообщения о том, что Павликовой и Дубовик в СИЗО якобы требуется срочная медицинская помощь. В столичном управлении ФСИН сообщили в связи с этим, что Павликова и Дубовик находятся в медсанчасти под наблюдением врачей, их состояние здоровья удовлетворительное, в экстренной медицинской помощи нужды нет.