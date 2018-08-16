Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о хищении в НПО Лавочкина

Адвокат Игорь Третьяков во время заседания по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина. Архивное фото

Адвокат Игорь Третьяков во время заседания по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина. Архивное фото

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Мосгорсуд отказался освободить из-под ареста адвоката Игоря Третьякова, третьего фигуранта дела о мошенничестве в НПО Лавочкина на 330 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Апелляционная инстанция оставила без изменения решение Бабушкинского суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в пресс-службе.

Защита просила суд ограничиться домашним арестом. Адвокат не признает себя виновным и настаивает, что его контора проделала всю необходимую работу по контрактам.

Гендиректору НПО имени Лавочкина депутату Мособлдумы Сергею Лемешевскому, главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Третьякову были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всем им грозит до десяти лет колонии.

По версии следствия, деньги были похищены через фиктивные договора с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". На деле юридические услуги, считает следствие, выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила около 330 миллионов рублей.