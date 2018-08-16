Бывший первый заместитель руководителя столичного главка СК России Денис Никандров во время оглашения приговора в Московском городском суде. 16 августа 2018

Бывший первый заместитель руководителя столичного главка СК России Денис Никандров во время оглашения приговора в Московском городском суде. 16 августа 2018

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил бывшего первого заместителя начальника столичного главка СК Дениса Никандрова к пяти с половиной годам колонии по делу о взятке за освобождение криминального авторитета Итальянца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Также Никандрова лишили звания генерала юстиции, штраф суд назначать не стал.

Защита заявила, что обжалует приговор.

Никандров заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось без исследования доказательств и с полным признанием вины. Поскольку материалы имеют гриф секретности, заседание по существу проходило в закрытом от слушателей и СМИ режиме. В открытой части огласили лишь вводную и резолютивную части приговора.

Дело сотрудников СК

Никандров не единственный сотрудник СК, ставший фигурантом громкого дела о коррупции в ведомстве. Перед судом также предстали его коллеги — Михаил Максименко, Александр Ламонов и Александр Дрыманов.

По данным источника РИА Новости, офицеры получили от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянца), который затем поделили.

Еще один эпизод связан с получением Дрымановым от Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял в суде по делу экс-главы УСБ СК Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.

Шакро Молодого приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Его ближайшего соратника Итальянца отправили в колонию на восемь лет и десять месяцев.

Максименко получил 13 лет колонии строгого режима и штраф в 165 миллионов рублей, Ламонов — пять лет колонии.