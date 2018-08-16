Пьяный москвич устроил дебош на борту рейса в Якутию

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Пьяный пассажир бизнес-класса устроил дебош на борту авиарейса Москва — Мирный, а после задержания в якутском аэропорту стал пинать полицейских, говорится в сообщении Следственного комитета в WhatsApp.

"Уголовное дело о хулиганстве на воздушном транспорте и нападении на представителей власти возбуждено в отношении 33-летнего пассажира бизнес-класса рейса авиакомпании "Алроса" "Домодедово" (Москва) — "Мирный". В полете он всячески провоцировал конфликт с бортпроводниками, а при доставлении в отдел полиции аэропорта "Мирный" вел себя агрессивно и стал пинать сотрудников ногами", — говорится в сообщении.

СК уточняет, что устроивший дебош москвич был пьян.

Авиадебошир задержан, следователи проводятся с ним необходимые следственные действия.