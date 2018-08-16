На берег Крыма выбросило мертвых дельфинов и осетров

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Более 60 погибших особей осетровых пород и двух дельфинов выбросило на крымское побережье Азовского моря, сообщает в четверг пресс-служба регионального погрануправления ФСБ России.

"В районе от мыса Казантип до населенного пункта Щелкино выявлено более 60 особей осетровых пород и два дельфина с признаками разложения. Разброс биоресурсов по береговой полосе составил около одного километра", — говорится в сообщении. По данным ФСБ, инцидент произошел еще в июле.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По предварительной версии, причиной гибели морских обитателей стало использование браконьерами кукана (шнура с подвешенными к нему металлическими карабинами для прикрепления пойманной рыбы) в качестве временного сокрытия незаконного улова, который пострадал из-за прошедшего шторма.

"Эта версия может объяснить массовый выброс на берег. Ясность в сложившейся ситуации, возможно, внесет лабораторное исследование, которое на данном этапе проводят специалисты Росприродназора", — говорится в сообщении.

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