В подпольной красноярской "нарколаборатории" хлопком вынесло стекла

КРАСНОЯРСК, 16 авг — РИА Новости. Хлопок вынес стекла в красноярской квартире, где выращивали наркотики, сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД.

"В одной из квартир был хлопок. Вынесло стекла. По предварительной информации, житель выращивал наркотики… Что-то с его оборудованием пошло не так", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что полиция ищет злоумышленника.

Инцидент произошел в доме по улице 78-й Добровольческой бригады, никто не пострадал. По информации полиции, хозяин квартиры находится в бегах.