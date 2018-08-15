В Петербурге завели дело после обрушения строительных лесов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после обрушения строительных лесов в Санкт-Петербурге, в результате которого с высоты упали пять рабочих, сообщает городское ГСУСК.

Во вторник строительные леса обрушились при проведении ремонта фасада дома 8 на Гражданской улице, в результате с высоты третьего этажа упали пять рабочих. В результате произошедшего один из мужчин впоследствии скончался в больнице от полученных повреждений, четверо с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в больницы города.

"Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием инспектора ГИТ.