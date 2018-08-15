Россия выдаст Армении обвиняемого в мошенничестве голливудского продюсера

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Верховный суд России в среду признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна Армении, где он проходит по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение Генпрокуратуры России о выдаче Мартиросяна Республике Армении оставить без изменений и признать законным и обоснованным, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — огласила решение судебная коллегия. Мужчина в ближайшее время будет экстрадирован в Армению.

Жалоба на постановление Генпрокуратуры о выдаче Мартиросяна в Армению для привлечения к уголовной ответственности рассматривалась ВС России повторно. 19 апреля 2018 года Верховный суд отменил решение Мосгорсуда, признавшего законным решение об экстрадиции продюсера в Армению, и направил дело на новое рассмотрение, однако решение ГП было вновь признано законным.

В ходе процесса защита тщетно пыталась приобщить к материалам дела жалобы сестры Мартиросяна на угрозы от неизвестных. Адвокат Дмитрий Рощин просил отложить заседание, пока СК России не разберется с этим вопросом. Суд отказал.

Другой адвокат, Павел Тимошенков, доказывал, что постановление Генпрокуратуры следует считать необоснованным из-за процессуальных нарушений, а обвиняемого надо освободить и отпустить в США. По его мнению, у Армении нет никаких оснований требовать выдачи продюсера, поскольку заведенное на него дело "фактически нарушает территориальную юрисдикцию и является сфабрикованным".

Живя в США, Мартиросян в качестве исполнительного продюсера участвовал в создании художественных фильмов "Уцелевший" и "Город порока" с Марком Уолбергом в главных ролях, а также кинокартин "Патруль", "Мерзлая земля" и "План побега", в которых играли Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер и Джейк Джилленхол.

По его словам, с 2001 года он работал генеральным менеджером по инвестициям, недвижимости и кинобизнесу в компании бизнесмена Виталия Григорьянца, председателя совета Армбизнесбанка.

С октября 2017 года 59-летний продюсер содержался в московском СИЗО № 4 ("Медведь") из-за запроса Армении о выдаче. Мартиросяна обвиняют в том, что в 2011-2013 годах он присвоил 50 миллионов долларов, выделенных на покупку прав на фильмы. Возбуждение уголовного дела в Армении объясняется тем, что именно в Ереване находится головной офис Армбизнесбанка.

Рощин и его подзащитный доказывали, что уголовное преследование кинопродюсера сфабриковано, якобы чтобы тот не смог снять позитивный фильм о Владимире Путине с участием голливудских звезд. Рощин утверждал, что "задержание Мартиросяна является провокацией, инициированной спецслужбами США с целью сорвать съемки его фильма".