Россия выдаст Армении обвиняемого в мошенничестве голливудского продюсера

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Верховный суд России в среду признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна Армении, где он проходит по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Жалоба на постановление Генпрокуратуры о выдаче Мартиросяна в Армению для привлечения к уголовной ответственности рассматривалась ВС России повторно. 19 апреля 2018 года Верховный суд отменил решение Мосгорсуда, признавшего законным решение об экстрадиции продюсера в Армению, и направил дело на новое рассмотрение, однако решение ГП было вновь признано законным.
В ходе процесса защита тщетно пыталась приобщить к материалам дела жалобы сестры Мартиросяна на угрозы от неизвестных. Адвокат Дмитрий Рощин просил отложить заседание, пока СК России не разберется с этим вопросом. Суд отказал.
Живя в США, Мартиросян в качестве исполнительного продюсера участвовал в создании художественных фильмов "Уцелевший" и "Город порока" с Марком Уолбергом в главных ролях, а также кинокартин "Патруль", "Мерзлая земля" и "План побега", в которых играли Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер и Джейк Джилленхол.
По его словам, с 2001 года он работал генеральным менеджером по инвестициям, недвижимости и кинобизнесу в компании бизнесмена Виталия Григорьянца, председателя совета Армбизнесбанка.
Рощин и его подзащитный доказывали, что уголовное преследование кинопродюсера сфабриковано, якобы чтобы тот не смог снять позитивный фильм о Владимире Путине с участием голливудских звезд. Рощин утверждал, что "задержание Мартиросяна является провокацией, инициированной спецслужбами США с целью сорвать съемки его фильма".