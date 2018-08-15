В Калининграде мужчина избил двоих подростков

КАЛИНИНГРАД, 15 авг — РИА Новости. Полицейские возбудили два уголовных дела в отношение 41-летнего жителя Калининграда, который избил во дворе двоих подростков из-за того, что они мешали ему отмечать рождение ребенка, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Ранее сообщалось, что подростки 12 и 14 лет гуляли во дворе и помешали мужчине, живущему на пятом этаже, отмечать рождение ребенка. Он стал кричать им из окна, затем вышел, догнал мальчиков и ударил их. В полицию поступили заявление от родителей обоих мальчиков, у одного ушиб мягких тканей, у второго также ушиб мягких тканей и сломан зуб. После того как мужчина ударил детей, он начал пинать припаркованную во дворе машину, из-за чего в полицию поступило еще одно заявление от владельца автомобиля.

"Как установили полицейские, 13 августа около 17 часов злоумышленник из хулиганских побуждений нанес телесные повреждения двум несовершеннолетним, которые гуляли на детской площадке. Сотрудники полиции задержали подозреваемого на месте происшествия, и доставили его в дежурную часть. Дознаватели полиции возбудили в отношении 41-летнего мужчины два уголовных дела", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время мужчина находится в спецприемнике для административно арестованных. Уголовные дела возбуждены по статье 116 Уголовного кодекса РФ (побои). Максимальное наказание по этой статье может составить два года лишения свободы.