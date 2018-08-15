В Калининграде мужчина избил двоих подростков

КАЛИНИНГРАД, 15 авг — РИА Новости. Полицейские возбудили два уголовных дела в отношение 41-летнего жителя Калининграда, который избил во дворе двоих подростков из-за того, что они мешали ему отмечать рождение ребенка, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.
"Как установили полицейские, 13 августа около 17 часов злоумышленник из хулиганских побуждений нанес телесные повреждения двум несовершеннолетним, которые гуляли на детской площадке. Сотрудники полиции задержали подозреваемого на месте происшествия, и доставили его в дежурную часть. Дознаватели полиции возбудили в отношении 41-летнего мужчины два уголовных дела", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время мужчина находится в спецприемнике для административно арестованных. Уголовные дела возбуждены по статье 116 Уголовного кодекса РФ (побои). Максимальное наказание по этой статье может составить два года лишения свободы.