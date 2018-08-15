СК попросил отпустить Павликову и Дубовик под домашний арест

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Следствие попросит суд выпустить из-под стражи двух юных фигуранток громкого дела об экстремистской организации "Новое величие" — Анну Павликову и Марию Дубовик, рассказал РИА Новости адвокат Максим Пешков.
По словам Пешкова, ему позвонил следователь и сообщил, что выходит в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. Адвокат предполагает, что Дорогомиловский суд рассмотрит вопрос 16 августа.
В самом суде РИА Новости заявили, что ходатайство следствия по этому вопросу туда пока не приходило.
На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что Павликовой и Дубовик якобы требуется срочная медицинская помощь. В столичном управлении ФСИН заявили, что девушки находятся в медсанчасти под наблюдением врачей, их состояние здоровья удовлетворительное, а в экстренной помощи нужды нет.