Мосгорсуд признал арест депутата по делу "Ульяновскфармации" законным

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест председателя комитета по социальной политике заксобрания Ульяновской области Игоря Тихонова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил без изменения постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в пресс-службе.

По данным следствия, в 2017 году, не позднее 13 мая, глава АО "Ульяновскфармация" Ольга Кузнецова, ее заместитель Евгений Коган, председатель комитета по социальной политике заксобрания Ульяновской области Игорь Тихонов, министр здравоохранения области Рашид Абдуллов объединились в группу для хищения средств.

По данным следствия, Тихонов и Абдуллов вынудили медицинские учреждения закупать кислород только на условиях, выгодных АО "Ульяновскфармация". Общая сумма закупки составляет не менее 24 миллиона рублей, ущерб — не менее 10 миллионов рублей. Всем фигурантам инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ранее суд отправил под домашний арест Кузнецову и заключил под стражу Когана.