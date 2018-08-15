На Ставрополье подросток изнасиловал пенсионерку

ПЯТИГОРСК, 15 авг — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток в Ставропольском крае проник в дом к 71-летней женщине, избил ее и изнасиловал, сообщает в среду следственное управление СК по региону.
Уголовное дело в отношении 15-летнего подростка возбуждено по статьям УК РФ "изнасилование", "иные насильственные действия сексуального характера", добавили в СК.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, назначен ряд судебных экспертиз, говорится в сообщении.