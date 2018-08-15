В Ленинградской области нашли крупный арсенал оружия

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Ленинградской области в ходе расследования дела крупной ОПГ обнаружен крупный арсенал, состоящий из 14 бомб, 10 гранат, двух винтовок и другого оружия, сообщает СК РФ.

"В рамках уголовного дела о бандитизме, вымогательствах и похищениях людей, расследуемого в отношении главаря банды Леонида Колесникова и 17 его подельников, следователи изъяли на объекте незавершенного строительства две винтовки, одна из которых с оптическим прицелом, семь тысяч патронов, 14 самодельных взрывных устройств, 10 гранат, 140 детонаторов, выстрел к гранатомету и 14 снарядов", — говорится в сообщении на канале СК в WhatsApp.

Подчеркивается, что на место были вызваны специалисты-взрывотехники.

Согласно информации на сайте ГСУСК России по Санкт-Петербургу, ОПГ под руководством Колесникова с мая 2010 года по июнь 2017 года совершала в Петербурге и Ленобласти вооруженные разбойные нападения, вымогательства, а также похищения граждан. Отмечается, что участники банды хранили большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.