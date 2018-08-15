В Брянске двое детей утонули в реке

БРЯНСК, 15 авг – РИА Новости. Следствие в Брянске возбудило уголовное дело после гибели двух школьников, которые самостоятельно ушли купаться на реку и утонули, говорится в сообщении СУ СК по региону.

"По факту гибели двух школьников на реке возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении. Статья — "причинение смерти по неосторожности".

Трагедия произошла во вторник в Бежицком районе Брянска. По данным следствия, двое детей в возрасте 8 и 11 лет утонули во время купания в Десне. Дети прибыли на реку без сопровождения взрослых, говорится в сообщении

Расследование уголовного дела продолжается.