СК завел дело после падения джипа в ущелье под Геленджиком

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием джипа в районе "Грозовых ворот" под Геленджиком, где пострадали 6 человек, сообщается на сайте СК РФ.

Как ранее информировал региональный главк МВД, джип опрокинулся в овраг под Геленджиком в районе села Возрождения, пострадали семь человек, включая двоих детей. По предварительным данным, ЧП произошло около 16.20 мск во вторник. Как отметили в ГКУ "КубаньСпас", падение джипа произошло в ущелье глубиной около 50 метров, для спасения пострадавших использовалось альпинистское снаряжение, впоследствии их пришлось транспортировать в Геленджик вертолетом Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС. СУСК по Краснодарскому краю в тот же день сообщил о начале проверки.

"По данным следствия, при оказании экскурсионно-туристических услуг водитель автомобиля марки "ГАЗ", в салоне которого находилось 6 пассажиров (в том числе 2 малолетних детей) допустил опрокидывание транспортного средства в овраг", — говорится в сообщении.

Как сообщается, в результате ДТП водитель и пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Сейчас им оказывается помощь в медучреждениях.

Кроме этого, следователи установили владельца автомобиля, который сдавал машину в аренду. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей", — говорится в сообщении.

Как добавила пресс-служба регионального СУСК, владелец джипа "в ходе допроса пояснил, что сдавал в аренду транспортное средство мужчине, который в момент инцидента находился за рулем".