Ростовчанин шантажом заставлял детей присылать откровенные фото

ВОЛГОГРАД, 15 авг – РИА Новости. Жителя Ростова-на-Дону обвиняют в развратных действиях в отношении девочек, через соцсети он обманом и шантажом просил детей присылать ему фотографии в обнаженном виде, сообщает Следственное управление СКР по Ростовской области.

По данным следствия, 25-летний ростовчанин в 2016 году в соцсетях знакомился с девочками 9-15 лет. Мужчина отправлял детям сообщение о том, что они якобы выиграли дорогостоящий телефон.

"Взамен "выигрыша" он просил прислать ему несколько фотографий в нижнем белье, а затем в обнаженном виде. В случае отказа от выполнения его дальнейших условий обвиняемый угрожал распространением полученных ранее фотографий среди родственников и одноклассников", — говорится в релизе СУ СКР по Ростовской области.

Как сообщает ведомство, на уловку попались 11 девочек из Новосибирской, Амурской, Кемеровской, Архангельской, Волгоградской, Псковской, Ростовской областей, Ставропольского края, Севастополя и Москвы.

Дело жителя Ростова-на-Дону, обвиняемого за развратные действия, понуждение к действиям сексуального характера и иные насильственные действия сексуального характера, направлено в суд. Ожидать суда он будет под стражей.