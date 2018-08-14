Под Геленджиком семь человек пострадали после падения джипа в овраг

КРАСНОДАР, 14 авг — РИА Новости. Джип опрокинулся в овраг под Геленджиком, пострадали семь человек, включая двоих детей, сообщили в ГУМВД по Краснодаркому краю.

"По предварительным данным, около 16.20 мск во вторник в районе села Возрождение под Геленджиком, в месте, где проходит туристический маршрут, в овраг опрокинулся джип. Пострадали семь человек, двое из которых дети. Они госпитализированы в тяжелом состоянии", — рассказали в пресс-службе полицейского главка.

В настоящий момент полиция проводит проверку, отмечается в сообщении.