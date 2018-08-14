В Иркутске мужчина предстанет перед судом за сбыт "Боярышника"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мужчину будут судить за сбыт опасного для жизни и здоровья спиртового концентрата для ванн "Боярышник" в Иркутской области, где от отравления метилом погибли 76 человек, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Сегодня, 14 августа 2018 года, заместитель генерального прокурора РФ Иван Семчишин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Иркутска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору", — говорится в сообщении ведомства.
В сообщении уточняется, что в декабре 2016 года двое жителей Иркутска без сопроводительных документов, сертификатов и деклараций о легальности производства, оборота и качества перевезли и сбыли предпринимателю не менее 1937 пластиковых бутылок с концентратом для принятия ванн "Боярышник", содержащих ядовитый метиловый спирт.
Ранее стало известно, что рассмотрение первого уголовного дела, фигурантами которого стали две женщины — владелец и продавец торгового павильона на территории Академгородка — закончилось 28 февраля в Свердловском районном суде Иркутска. По решению суда, хозяйке павильона назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, продавцу — три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда.