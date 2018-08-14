В Иркутске мужчина предстанет перед судом за сбыт "Боярышника"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мужчину будут судить за сбыт опасного для жизни и здоровья спиртового концентрата для ванн "Боярышник" в Иркутской области, где от отравления метилом погибли 76 человек, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

В декабре 2016 года в Иркутской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым отравлением концентратом для принятия ванн "Боярышник", при изготовлении которого вместо этилового спирта использовался метиловый. По данным регионального минздрава, от отравления в декабре 2016 года и январе 2017 года скончались 76 человек. По подозрению в производстве, распространении и хранении концентрата были задержаны собственники павильонов, продавцы и производители суррогата.

"Сегодня, 14 августа 2018 года, заместитель генерального прокурора РФ Иван Семчишин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Иркутска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору", — говорится в сообщении ведомства.

В сообщении уточняется, что в декабре 2016 года двое жителей Иркутска без сопроводительных документов, сертификатов и деклараций о легальности производства, оборота и качества перевезли и сбыли предпринимателю не менее 1937 пластиковых бутылок с концентратом для принятия ванн "Боярышник", содержащих ядовитый метиловый спирт.

Товар был позднее изъят сотрудниками правоохранительных органов. "Один из злоумышленников был задержан после совершения преступления. Розыск второго в настоящее время продолжается", — добавляется в сообщении.

Ранее стало известно, что рассмотрение первого уголовного дела, фигурантами которого стали две женщины — владелец и продавец торгового павильона на территории Академгородка — закончилось 28 февраля в Свердловском районном суде Иркутска. По решению суда, хозяйке павильона назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, продавцу — три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда.