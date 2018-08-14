Суд попросили дать десять лет колонии бывшему челябинскому вице-губернатору

ЧЕЛЯБИНСК, 14 авг – РИА Новости. Гособвинитель просит суд назначить бывшему заместителю губернатора Челябинской области Николаю Сандакову, обвиняемому в мошенничестве и получении взятки, 10 лет колонии строгого режима и штраф 14 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Советского районного суда Челябинска Татьяна Печенкина.

"Сегодня на судебном заседании … гособвинитель просила суд признать Николая Сандакова виновным по трем статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе "мошенничество", "неправомерный доступ к компьютерной информации" и "получение взятки", и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 14 миллионов рублей", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что следующее заседание суда состоится 16 августа в 10.30 (08.30 мск).

По версии следствия, Сандаков, используя служебное положение на должности первого помощника челябинского губернатора, присвоил 1,5 миллиона рублей. Дело расследовалось по статьям "мошенничество", "подстрекательство" и "неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации".

По данным Центрального райсуда Челябинска, Сандаков находился под арестом, но 24 марта 2016 года был освобожден из-под стражи под залог в 10 миллионов рублей. Через неделю Сандаков был снова задержан. Позже суд отправил экс-чиновника под домашний арест. Следствие предъявило ему обвинение по новому уголовному делу — в получении взятки в 1,3 миллиона рублей, позже сумма возросла до 1,9 миллиона рублей.