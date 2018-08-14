Суд отменил решение о признании картины Ложкина экстремистской

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Глава президентского Совета по гражданскому обществу и правам человека Михаил Федотов сообщил, что СПЧ помог художнику Алексею Куделину, известному под псевдонимом Вася Ложкин, отменить решение новосибирского суда, признавшего его картину "Великая прекрасная Россия" экстремистской.

Октябрьский суд Новосибирска в 2016 году признал экстремистской картину Ложкина "Великая прекрасная Россия". Она была признана экстремистской наряду с другими материалами, которые разместил в интернете Роман Быков. Правообладатель картины, московский предприниматель Алексей Ходорковский, обжаловал решение суда.

"СПЧ помог художнику Васе Ложкину отменить в Новосибирском областном суде решение районного суда о признании его картины "Великая прекрасная Россия" экстремистским материалом. В процессе участвует член СПЧ Ирина Киркора. Дело возвращено в суд первой инстанции", — написал Федотов в Twitter.