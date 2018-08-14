В Германии задержали россиянина, обвиняемого в хищении 60 миллионов рублей

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Обвиняемый в хищении свыше 60 миллионов рублей у новгородских дольщиков глава ООО "Экспресс" Валерий Марковкин задержан в Германии, решается вопрос о его экстрадиции, сообщил СК РФ.

Обвиняемый в хищении свыше 60 млн рублей у новгородских дольщиков гендиректор ООО "Экспресс" Валерий Марковкин по запросу российских следователей задержан в г. Зефтенберге (Германия).



Решается вопрос о его экстрадиции pic.twitter.com/sBgNITs2gu — Следственный комитет (@sledcom_rf) 14 августа 2018 г.

В СК также добавили, что информация о задержании и аресте обвиняемого поступила 17 июля из Интерпола.

По версии следствия, на протяжении нескольких лет Марковкин привлекал денежные средства граждан для участия в долевом строительстве многоквартирного дома в Великом Новгороде на улице Шимской. Получив более 60 миллионов рублей, он распорядился ими по своему усмотрению, так и не закончив строительство объекта.

"Мужчине заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "мошенничество, совершенное в особо крупном размере", и он объявлен в международный розыск", — добавили в СК РФ.