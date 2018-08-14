Полковник Захарченко отверг обвинения в коррупции

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Полковник Дмитрий Захарченко в суде отказался признавать, что брал взятки и мешал коллегам расследовать дело о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

Захарченко обвиняется в получении двух взяток — 800 тысяч долларов и 3 миллиона рублей — и воспрепятствовании предварительному следствию.

"Обвинение мне не понятно. К следующему заседанию мои адвокаты подготовят письменную позицию, и мы ее представим. Предъявленное обвинение вообще не основывается на материалах дела и на фактах, это домыслы и выводы следствия, которые полностью искажены", — сказал борец с коррупцией.

Следующее заседание по делу пройдет через девять дней, 23 августа. Прокурор, огласив обвинение, попросила суд перенести заседание для вызова свидетелей.

По версии следствия, в 2014 году Захарченко с сообщником, тоже из силовиков, для получения взятки инициировали проверки ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, занимающемуся поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Бизнесмен был вынужден передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тысяч долларов, считает следствие.

В 2015 году, по данным следствия, Захарченко и его соучастник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов, благодаря которой Захарченко сэкономил более 3 миллионов рублей, в среднем счет за одно посещение заведения составлял 80 тысяч рублей без скидки.

В 2016 году, выяснило следствие, Захарченко, используя служебное положение, мешал расследованию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, организовав вывоз документов и оргтехники.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД РФ борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог.

Его дело слушается судьей Катериной Кириченко. Гособвинение представляет старший прокурор управления гособвинителей Генеральной прокуратуры РФ Милана Дигаева. Защищают полковника три адвоката — Александр Горбатенко, Юрий Новиков и Валерия Тунникова.