Прокуратура начала проверку после обрушения строительных лесов в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Прокуратура начала проверку в связи с информацией об обрушении настила строительных лесов при проведении ремонта фасада многоквартирного дома по улице Гражданской в Санкт-Петербурге, сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что во вторник строительные леса обрушились с 4-го по 1-й этажи при проведении капитального ремонта фасада дома 8 на Гражданской улице, в результате пострадали пятеро рабочих.

"Прокуратура Адмиралтейского района проверит соблюдение законодательства, регулирующего вопросы охраны труда в действиях подрядной организации, производившей работы на объекте. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц и решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

Ранее городской жилищный комитет сообщал, что по факту происшествия начата проверка НО "Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов". По информации жилищного комитета, инцидент произошел из-за нарушения правил техники безопасности со стороны подрядной организации ООО "Альтернатива". За это нарушение в отношении подрядчика фондом будут применены штрафные санкции. Фонд капитального ремонта также начал проверку по всем адресам, где установлены леса и ведутся работы по капитальному ремонту фасадов.