На Алтае для эвакуации заблокированных в горах туристов вылетел вертолет

БАРНАУЛ, 14 авг — РИА Новости. Вертолет МЧС России во вторник днём вылетел из аэропорта Горно-Алтайск и взял курс в направлении Усть-Коксинского района, чтобы эвакуировать с вершины Ак-Кем четверых кемеровских туристов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС РФ по Республике Алтай.

В воскресенье туристическая группа из четырех человек подала сигнал SOS с горы Ак-Кем высотой 4,1 тысячи метров в Горном Алтае. На месте их стоянки резко испортилась погода, ветром унесло палатку с вещами и снаряжением. Самостоятельно спуститься с вершины они не смогут.

"Вертолету со спасателями на борту предстоит преодолеть 240 километров, это около полутора часов лета. Пока погода благоприятствует, облачность в горах рассеивается. Прежде всего, экипаж вертолета сделает так называемую доразведку, чтобы убедиться, насколько безопасно можно провести воздушное судно по горным коридорам. На случай, если сегодня пробиться сквозь облачность не удастся, машина не будет возвращаться в Горно-Алтайск, а сядет в максимальной близости к горному массиву в райцентре Усть-Кокса, в 75 километрах", — рассказали в ведомстве.

© Фото : Сибирский региональный центр МЧС России Вертолёт МЧС России вылетел в горы Алтая для эвакуации туристов. 14 августа 2018 © Фото : Сибирский региональный центр МЧС России Вертолёт МЧС России вылетел в горы Алтая для эвакуации туристов. 14 августа 2018

Спасатели сообщили, что во вторник туристы трижды выходили на связь, они полностью владеют информацией о спасательной операции.

В горах вертолет сможет сесть на площадку у озера Аккемское, от которого до места стоянки группы перепад высоты более двух тысяч метров. Маршрут, по которому шла группа, ледово-скальный — один из самых сложных в горах Алтая.

В настоящее время только в Республике Алтай на контроле служб МЧС России находятся порядка 100 туристических групп, а в целом по Сибири – 241 группа общей численностью 2350 человек, в том числе 491 ребенок. Нарушения сроков выхода групп с маршрутов нет, сообщает ведомство.