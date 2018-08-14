В Прокуратуре назвали причину крушения легкомоторного самолета в Хакасии

НОВОСИБИРСК, 14 авг – РИА Новости. Двухместный легкомоторный самолет Sova потерпел крушение в апреле в Хакасии из-за самонадеянных действия пилота, который, как и его пассажир, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил журналистам во вторник Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко.
"Очевидно, что самоуверенность и самонадеянность пилота привела к таким последствиям. Тем более что, как установило судебно-медицинское исследование, пилот и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения", — сказал Костенко, отметив, что сам момент крушения снял на видео местный рыбак.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что, погибшие были товарищами, пилот был владельцем судна, а пассажир — адвокатом. Источник со слова очевидцев сообщил, что самолет вошел в штопор, что может свидетельствовать о неполадках или ошибке пилота. Расследованием крушения занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК).