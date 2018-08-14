Авиакомпания "Россия" взыщет с пассажирки 50 тысяч рублей за дебош на борту

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" взыщет с дебоширки 50 тысяч рублей за деструктивное поведение и задержку рейса, сообщил перевозчик.

Мировой суд 9 августа рассмотрел иск авиакомпании к пассажирке рейса FV6156 Сочи-Москва (выполнялся 27 января 2018 года) о взыскании убытков за задержку рейса, связанную с деструктивным поведением на борту.

"Во время посадки пассажиров на борт одна из пассажирок, будучи в состоянии алкогольного опьянения, систематически не выполняла требования кабинного экипажа и, нецензурно выражаясь, начала выкрикивать оскорбления в адрес бортпроводников и других пассажиров. Поскольку, несмотря на все предупреждения и предпринятые экипажем действия, нарушительница не прекратила деструктивное поведение, командиром воздушного судна было принято решение о вызове наряда полиции и снятии пассажирки с рейса", — говорится в сообщении. Это привело к задержке вылета на 55 минут.

Отмечается, что деструктивная пассажирка на заседание суда не явилась. Решением мирового судьи с нее были взысканы прямые убытки авиакомпании, связанные с вынужденной задержкой рейса, и судебные расходы. Общая сумма выплат составит около 50 тысяч рублей.