В Калининграде задержали мужчину, избившего двух подростков

КАЛИНИНГРАД, 14 авг — РИА Новости. Калининградские полицейские задержали 41-летнего мужчину, который избил во дворе двоих подростков из-за того, что они мешали ему отмечать рождение ребенка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.

"Подростки 12 и 14 лет гуляли во дворе и помешали мужчине, живущему на пятом этаже, отмечать рождение ребенка. Он стал кричать им из окна, затем вышел, догнал мальчиков и ударил их", — сказала представитель ведомства.

Она рассказала, что в полицию поступили заявление от родителей обоих мальчиков, у одного ушиб мягких тканей, у второго также ушиб мягких тканей и сломан зуб. После того как мужчина ударил детей, он начал пинать припаркованную во дворе машину, из-за чего в полицию поступило еще одно заявление на дебошира от владельца автомобиля.

"Как только поступило заявление в полицию, что хулиган находится во дворе, выехал экипаж полиции, мужчину задержали и привезли в отдел, взяли объяснение, отвезли на медицинское освидетельствование, он был пьян. Сейчас решается вопрос об административном аресте за мелкое хулиганство", — сказала Поставничая.

Она добавила, что решается также вопрос о возбуждении уголовного дела.