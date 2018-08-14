Для эвакуации тел погибших в КБР росгвардейцев вылетел вертолет

НАЛЬЧИК, 14 авг – РИА Новости. Вертолет со спасателями на борту вылетел в Черекский район Кабардино-Балкарии для эвакуации тел четырех росгвардейцев, погибших в результате схода лавины, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.

В Черекском районе Кабардино-Балкарии 8 августа в результате схода лавины во время проведения плановых занятий при восхождении на пик Пушкина погибли четверо военнослужащих по контракту. Для установления всех обстоятельств происшествия на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии. Из-за плохих погодных условий в горах тела погибших до сих пор не удалось эвакуировать.

"Вертолет МЧС России со спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в 9.00 мск во вторник вылетел в Черекский район для эвакуации тел погибших росгвардейцев", — сказал собеседник агентства.

С 7 августа военнослужащие осуществляли переход и отработку сложных специальных нормативов для повышения уровня горной подготовки личного состава. Утром 8 августа им предстояло совершить восхождение на пик Пушкина, который является одним из самых сложных в Приэльбрусье. В районе, через который пролегал маршрут, произошел сход лавины.