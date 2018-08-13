Суд снова арестовал экс-гендиректора НПО имени Лавочкина

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал экс-гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее суд первой инстанции уже выдал санкцию на его арест, но Мосгорсуд отменил это решение и направил вопрос на пересмотр с участием иного состава суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 сентября", — огласил решение судья Антон Мартыненко.

Интересы Лемешевского в ходе процесса представлял адвокат по назначению. Защитник по соглашению Иван Тучков в суд не явился, поскольку, по его словам, не был извещен о предстоящем заседании должным образом. Следователь в ходе процесса опроверг эту информацию, отметив, что адвокат был извещен о процессе в установленном порядке, а его отсутствие объясняется участием в следственных действиях по другим делам.

Сам Лемешевский возразил против рассмотрения ходатайства следствия в отсутствии его основного защитника, однако суд решил рассмотреть вопрос об избрании мужчине меры пресечения с участием адвоката по назначению.

Следствие просило арестовать мужчину, отметив, что Лемешевский может оказать давление на свидетелей или скрыться. Обвиняемый в свою очередь обратился к суду с просьбой избрать ему более мягкую меру пресечения. По его словам, он бы хотел находиться под подпиской о невыезде, чтобы иметь возможность работать и содержать семью.

Лемешевский вместе еще с двумя фигурантами обвиняются в хищении 330 миллионов рублей. Позже стало известно, что на внеочередном заседании совета директоров НПО имени Лавочкина было принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Лемешевского с 3 августа. Новым управляющим НПО стал Владимир Колмыков, который ранее возглавлял красноярский завод "Красмаш" — производитель баллистических ракет "Синева" и "Сармат".

Экс-гендиректору НПО имени Лавочкина депутату Мособлдумы Сергею Лемешевскому, главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорю Третьякову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всем им грозит до десяти лет колонии.

По версии следствия, деньги были похищены через фиктивные договоры с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". На деле юридические услуги, как считает следствие, выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.