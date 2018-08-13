Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила в московском СИЗО-6 младшую из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и увидела в ней "тяжелое раскаяние", о чем сообщила по итогам посещения журналистам.

Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания". Суд 2 августа арестовал всех трех сестер.

"Я встретилась с Марией — это одна из сестер, которая является несовершеннолетней, и встреча была долгой: больше часа мы говорили… Конечно, я увидела тяжелое раскаяние, переживание, тут даже, наверно, говорить об этом лишнее", — рассказала Кузнецова.

Она отметила, что помимо морального состояния девушки на встрече обсуждались и другие вопросы, в частности касающиеся медицинского обслуживания.

"Договорились о дополнительном запросе документов в той поликлинике, в которой она наблюдалась, и будет назначено дополнительное обследование. Ряд обследований пройдет уже завтра, некоторые будут назначены в ближайшее время по итогам анализа документации, которая будет запрошена", — отметила омбудсмен.

Она подчеркнула, что важно, чтобы у девушки была возможность с 1 сентября погрузиться в учебу, так как до этого она редко посещала школу. Сама девушка, по словам Кузнецовой, также выразила желание пообщаться с мамой и сестрами, и омбудсмен обещала оказать содействие.