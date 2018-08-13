Суд отказался арестовывать водителя автобуса, сбившего пешеходов в Мытищах

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Мытищинский городской суд отказался санкционировать арест водителя автобуса, сбившего 9 августа пешеходов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Альберта Гетокова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Постановлением суда в ходатайстве следователя было отказано", — сказали в пресс-службе.

Ранее в полиции сообщили РИА Новости, что автобус наехал на трех пешеходов рядом с автовокзалом в районе Шараповского проезда в Мытищах, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, добавили в МВД. Водитель был задержан. Были возбуждены уголовные дела о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.