В Оренбурге концентрация сероводорода в воздухе превысила норму в 25 раз

УФА, 13 авг – РИА Новости. Экологи зафиксировали превышение допустимой нормы сероводорода в воздухе в нескольких районах Оренбурга в 25 раз, источником названа канализация, сообщили в пресс-службе губернатора области.

"В понедельник службы, отвечающие за мониторинг экологической обстановки, зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду в нескольких районах Оренбурга", — говорится в сообщении пресс-службы.

Концентрацию воздуха проверили после того, как в ночь на воскресенье жители стали жаловаться на резкий запах.

"Сотрудники оренбургской спецлаборатории провели отбор проб. На границе санитарно-защитной зоны ООО "Оренбург Водоканал" 500 метров с подветренной стороны было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 25 раз", — сообщили в пресс-службе.

По ее данным, губернатор Юрий Берг встретился с руководством водоканала.

"Вы отвечаете за все, что происходит на предприятии. Новые факты превышения ПДК сероводорода, источником которого являются очистные сооружения, говорят о недостаточности принимаемых мер", — сказал на встрече глава региона.

Жалобы горожан на запах серы в атмосфере начались 7 августа. Была создана специальная межведомственная рабочая группа, которая выявила, что источником загрязнения является водоканал.

"Мосэкомониторинг" ранее сообщал со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, что небезопасным для человека является превышение уровня сероводорода в воздухе не менее чем в 300 раз.

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