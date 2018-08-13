Депутат Госдумы обратит внимание СК на избиение пенсионера в Стерлитамаке

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина направит запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру России с просьбой провести проверки по факту избиения пенсионера в башкирском Стерлитамаке.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, записанное на видеорегистратор, на котором автомобилист в Стерлитамаке бьет прохожего ногой по голове и кулаком по лицу. По данным местных СМИ, таким образом 19-летний автомобилист, ехавший на большой скорости по двору, отреагировал на замечание пожилого мужчины.

"Думаю, если 19-летнему подростку хватило наглости ввязаться в драку с пенсионером, который заведомо слабее его, нельзя исключать в будущем подобного поведения по отношению к женщинам и детям. Ведь они тем более беззащитны. Это правонарушение, конечно, не должно остаться без внимания правоохранительных органов и без соответствующего наказания", — заявила РИА Новости Вторыгина.

По ее словам, в понедельник юристами будет подготовлен соответствующий запрос в следственные органы.

"Я отправлю запрос в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с требованием провести тщательную проверку произошедшего. Подобные инциденты не должны повторяться", — отметила Вторыгина.