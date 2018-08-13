В МВД Краснодарского края опровергли сообщения о нарушениях на посту ДПС

КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. Проверка сообщений о правонарушениях со стороны сотрудников поста ДПС "Кущевский" показала, что они беспочвенны, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Краснодарскому краю.

В СМИ и социальных сетях ранее писали о нарушениях на посту ДПС "Кущёвский" на федеральной трассе "Дон", на границе Ростовской области и Краснодарского края. Сообщалось о незаконных обысках, задержаниях, вымогательстве крупных сумм денег и о том, что некоторым водителям подбрасывали наркотики. Координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов писал, что его машину на этом посту досматривали "по беспределу, без понятых и без оформления", один полицейский отвлекал его, а другой обыскивал машину и при желании "мог положить в бардачок гранату или наркотики".

На основании этих публикаций была проведена проверка, сообщает пресс-служба полицейского главка.

"На сегодняшний день установлено, что сведения, приведенные в средствах массовой информации, о провокациях со стороны дорожно-патрульной службы, не несут под собой какой-либо фактической основы. В ходе проверки нарушений действующего законодательства со стороны сотрудников ДПС ГИБДД при несении службы на стационарном посту дорожно-патрульной службы ГИБДД "Кущевский" не установлено", — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что жалоб и обращений граждан о "подкидывании" сотрудниками поста "Кущевский" наркотиков с января по июнь 2018 года в органы внутренних дел региона не поступало. При этом по каждому факту изъятия полицией на посту "Кущевский" наркотиков в 2018 году были возбуждены уголовные дела, по которым вынесены обвинительные приговоры.

Пресс-служба сообщает, что для повышения эффективности контроля за работой личного состава обновлена системы видеонаблюдения поста, что позволяет фиксировать происходящее как в помещении поста, так и на прилегающих площадках для проверки транспортных средств. Наблюдать за происходящим теперь можно прямо из регионального управления ГИБДД.

Кубанская станица Кущевская — центр Кущевского района, где находится пост ДПС "Кущевский" — получила всероссийскую известность, после того как там было вскрыто одно из самых громких в современной истории России преступлений: Сергея Цапка и членов его банды в ноябре 2013 года осудили за убийства 12 человек, совершенные в Кущевке осенью 2010 года.