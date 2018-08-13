Житель Орла получил пять лет колонии за комментарии о терроризме в соцсети

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Житель Орла приговорен к пяти годам колонии за комментарии к публикации в социальной сети "ВКонтакте", оправдывающие терроризм, сообщила прокуратура Орловской области в понедельник.

"Установлено, что С. разместил на странице группы в социальной сети "ВКонтакте" текстовые комментарии, содержащие признаки оправдания исламистской террористической организации "ИГИЛ"*, а также религиоведческие признаки оправдания терроризма", — информирует прокуратура.

Московский окружной военный суд признан мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети "Интернет".

"Суд … назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении. Уточняется, что осужденному также запрещено администрировать интернет-сайты в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что "ВКонтакте" на фоне роста уголовных дел за публикации в интернете решила дать пользователям возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей. Руководство соцсети заявило, что "ВКонтакте" выступает против необоснованных преследований за публикации в интернете.

В июле суд в Тульской области арестовал мужчину и женщину, обвиняемых по части 1 статьи 282 за возбуждение ненависти и вражды, в том числе с использованием информационно-коммуникационных сетей. По этой же статье ранее был осужден инженер из Твери Андрей Бубеев, сделавший репосты картинок и материалов, разжигающих вражду.

Одно из самых громких уголовных дел этой тематики — дело алтайской студентки Марии Мотузной, которая несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, которые заинтересовали правоохранителей. Против нее возбуждено сразу два уголовных дела, девушке грозит до пяти лет колонии. Дело уже рассматривается в барнаульском суде.

*Террористическая организация, запрещенная в России