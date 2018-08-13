В Башкирии ищут водителя, избившего пожилого пешехода

УФА, 13 авг — РИА Новости. Полицейские разыскивают мужчину, который избил пожилого жителя башкирского Стерлитамака после того, как в интернете появилось видео инцидента, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы республиканского МВД.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, записанное на видеорегистратор, на котором автомобилист в Стерлитамаке бьет прохожего пожилого мужчину ногой по голове и кулаком по лицу. По данным местных СМИ, таким образом 19-летний автомобилист, ехавший на большой скорости под гору, отреагировал на замечание пожилого мужчины.

После этого заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина заявила, что направит запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку по факту избиения пенсионера.

"Полицейские разыскивают мужчину, который нанес серию ударов пожилому жителю Стерлитамака. По видеоролику видно, что молодой человек выходит из отечественного автомобиля и наносит несколько ударов руками и ногами пенсионеру", — сообщили агентству в пресс-службе МВД региона.

В ведомстве пояснили, что на место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Полицейские опрашивают очевидцев и разыскивают обидчика пенсионера.