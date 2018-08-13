СК проверит работу гостиницы в Бурятии, где произошел пожар

КРАСНОЯРСК, 13 авг — РИА Новости. Следователи проверят работу гостиницы в Улан-Удэ, где во время пожара пострадали пять человек, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК Бурятии Дмитрий Столяров.

Ранее МЧС сообщило, что в понедельник утром в частном секторе Улан-Удэ горели магазин и гостиница. В результате пострадали пять человек, их которых четверо были госпитализированы. У пострадавших различные травмы и переломы, у 18-летней девушки 50% ожога тела.

"В средствах массовой информации размещены сведения о том, что в гостинице не соблюдались правила противопожарной безопасности, отсутствовали запасные эвакуационные выходы и сигнализация. Из-за этого люди, чтобы спастись, были вынуждены выпрыгивать из окон со второго этажа из горящего здания… по данному факту начата доследственная проверка, в ходе которой будут проверены сведения об оказании в гостинице услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан", — сказал Столяров.

Сейчас выясняется причина пожара, устанавливаются все обстоятельства инцидента.